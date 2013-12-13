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中国财经报道 | 2013年 12月 14日 星期六 06:13 BJT

加拿大股市：基本持稳但本周走低，关注美联储购债计划前景

路透多伦多12月13日 - 加拿大股市主要指数周五基本持平，投资者关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周的政策会议上将就货币刺激计划做何决定。

上述忧虑过去几日重压市场，使指标股指本周累计下跌1.2%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨11.31点，或0.09%，报13,125.70点。年内迄今上涨。

10大类股中八类上扬。材料股收高0.5%，电信股回落0.7%。(完)
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