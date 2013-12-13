加拿大股市：基本持稳但本周走低，关注美联储购债计划前景

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透多伦多12月13日 - 加拿大股市主要指数周五基本持平，投资者关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周的政策会议上将就货币刺激计划做何决定。
上述忧虑过去几日重压市场，使指标股指本周累计下跌1.2%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨11.31点，或0.09%，报13,125.70点。年内迄今上涨。
10大类股中八类上扬。材料股收高0.5%，电信股回落0.7%。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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