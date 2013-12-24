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市场报道 | 2013年 12月 25日 星期三 02:55 BJT

加拿大股市：在节前缩短的交易中收涨，矿业股领涨

路透多伦多12月24日 - 加拿大主要股指周二收涨，圣诞节前市场提前休市，矿业股领涨，受助于该行业的几宗并购交易以及美国经济数据强于预期。

基本金属矿商Sherritt International 大涨14.8%，之前该公司称将以9.46亿加元出售旗下煤炭业务。

其他基本金属矿商也攀升，因金属价格上扬。钼矿矿商Thompson Creek Metals 劲扬7.7%。

材料股上扬2.3%，为今日涨幅最大的类股。

圣诞假日前交投清淡，投资者从强于预期的美国耐久财订单数据中寻找指引。该数据进一步增强了明年美国经济强劲增长的希望。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小涨69.89点，或0.52%，报13,517.59点。

10大类股中九类上扬。金融股攀升0.37%。

周三和周四多伦多股市因圣诞节假期休市。(完)
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