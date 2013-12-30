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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 05:53 BJT

加拿大股市：下滑，因金矿股下跌盖过银行股上升的影响

路透多伦多12月30日 - 加拿大主要股指周一在交投清淡中小幅下跌，因金价势将录得32年来表现最差的一年，拖累大型金矿股下挫，而部份金融股走强扶助缩减股市的跌幅。

全球最大的两家金矿商对股指的拖累最大，Goldcorp Inc 大跌3.7%，Barrick Gold Corp 下挫2.6%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌6.59点，或0.05%，报13,581.39点，该指数今日在狭窄的25点区间内交投。

上涨股方面，Valeant Pharmaceuticals International Inc 攀升2.8%，多伦多道明银行 升0.4%，加拿大丰业银行 上涨0.5%。(完)
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