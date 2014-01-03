加拿大股市：跌至一周低点，受中国经济数据拖累

路透多伦多1月3日 - 加拿大主要股指周五跌至一周最低，中国经济数据疲弱打压投资人信心，导致权重的金融股、原材料股和能源股下滑。

中国周五公布的12月官方非制造业PMI降至54.6，环比降1.4个百分点，与稍早公布的官方及汇丰制造业PMI回落趋势一致。分析师称，诸多先行指标回落与去年基数较高有关，同时也昭示经济回升动能不足，但经济运行稳中趋缓的态势并未改变。

在2013年上扬9.6%后，多伦多股市在2014年头两日连跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低45.34点或0.33%，报13,548.85点，盘中跌至12月27日来最低的13,521.75。