加拿大股市：跌至一周低点，受中国经济数据拖累

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透多伦多1月3日 - 加拿大主要股指周五跌至一周最低，中国经济数据疲弱打压投资人信心，导致权重的金融股、原材料股和能源股下滑。
中国周五公布的12月官方非制造业PMI降至54.6，环比降1.4个百分点，与稍早公布的官方及汇丰制造业PMI回落趋势一致。分析师称，诸多先行指标回落与去年基数较高有关，同时也昭示经济回升动能不足，但经济运行稳中趋缓的态势并未改变。
在2013年上扬9.6%后，多伦多股市在2014年头两日连跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低45.34点或0.33%，报13,548.85点，盘中跌至12月27日来最低的13,521.75。
10大板块中有六种收低。(完)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)