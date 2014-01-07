加拿大股市：收涨，受能源股和Valeant上扬推动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透多伦多1月7日 - 加拿大主要股指周二大幅收涨，结束之前三日连跌之势，因能源股和Valeant Pharmaceuticals International 跳升。
美国贸易数据主导今日的市场走势。数据显示美国11月贸易逆差降至四年来最低水平，因出口触及纪录高位，而油价疲弱抑制进口增长。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨101.39点，或0.75%，报13,596.93点。10大类股中有九类收涨。
能源股上扬1.1%，Suncor Energy Inc 跳升1.6%，Enbridge Inc 上扬1.1%。
Valeant的首席执行长Michael Pearson在分析师电话会议上称，该公司寻求在2016年底之前成为以市值计全球前五大制药公司。该公司还预计2014年营收和现金收益将增长约40%。
该股急升12.5%，报135.03加元，带动医疗保健类股攀升5.4%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。