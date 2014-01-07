加拿大股市：收涨，受能源股和Valeant上扬推动

路透多伦多1月7日 - 加拿大主要股指周二大幅收涨，结束之前三日连跌之势，因能源股和Valeant Pharmaceuticals International 跳升。

美国贸易数据主导今日的市场走势。数据显示美国11月贸易逆差降至四年来最低水平，因出口触及纪录高位，而油价疲弱抑制进口增长。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨101.39点，或0.75%，报13,596.93点。10大类股中有九类收涨。

能源股上扬1.1%，Suncor Energy Inc 跳升1.6%，Enbridge Inc 上扬1.1%。

Valeant的首席执行长Michael Pearson在分析师电话会议上称，该公司寻求在2016年底之前成为以市值计全球前五大制药公司。该公司还预计2014年营收和现金收益将增长约40%。