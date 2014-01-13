加拿大股市：走低，因Goldcorp和能源股回落

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透多伦多1月13日 - 加拿大股市主要指数周一走低，因Goldcorp Inc 在出价26亿美元收购规模更小的对手后股价走低，且能源类股因油价回落而下跌。
Goldcorp在未经邀请下向魁北克省矿业公司Osisko Mining Corp 提出现金加股票的收购提议，购买旗下Malartic金矿的控制权。
而油价走低则进一步挫伤市场人气。
对美国和加拿大企业在即将进入高峰期的业绩期表现，投资者则持谨慎态度。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌66.04点，或0.48%，报13,681.48点，盘中触及2011年中以来最高13,771.13点。
10大类股中八类走低。能源股跌1.3%，金融股回落0.4%。
金矿股收涨，Goldcorp收跌1%，Osisko大涨20.7%。(完)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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