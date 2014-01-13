加拿大股市：走低，因Goldcorp和能源股回落

路透多伦多1月13日 - 加拿大股市主要指数周一走低，因Goldcorp Inc 在出价26亿美元收购规模更小的对手后股价走低，且能源类股因油价回落而下跌。

Goldcorp在未经邀请下向魁北克省矿业公司Osisko Mining Corp 提出现金加股票的收购提议，购买旗下Malartic金矿的控制权。

而油价走低则进一步挫伤市场人气。

对美国和加拿大企业在即将进入高峰期的业绩期表现，投资者则持谨慎态度。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌66.04点，或0.48%，报13,681.48点，盘中触及2011年中以来最高13,771.13点。

10大类股中八类走低。能源股跌1.3%，金融股回落0.4%。

金矿股收涨，Goldcorp收跌1%，Osisko大涨20.7%。(完)