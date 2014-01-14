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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 07:15 BJT

加拿大股市：微涨，Valeant和电讯股上涨

路透多伦多1月14日 - 加拿大主要股指周二微涨，Valeant Pharmaceuticals 上扬，此前有报导称公司有意收购辉瑞 的非专利药业务，此外电讯股也走高。

投资者还受到美国12月零售销售上升的鼓舞。

加拿大主要股指最近六个交易日有五天上涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨10.90点，或0.08%，报13,692.38点。

10大类股中有六类收涨。(完)
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