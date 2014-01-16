加拿大股市：升至两年半高位，因欧美及日本经济数据强劲

路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周四升至两年半最高，因欧美和日本的向好数据暗示，全球经济强劲复苏，带动主要板块普涨。

今日公布的数据显示，上周美国初请失业金人口连续第二周减少，而另一项数据显示，美国12月消费者物价指数录得六个月来最大单月涨幅。

欧洲12月汽车销售增幅为四年来最大。而日本11月核心机械订单升至五年高位。

加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 急挫7.7%，之前公司表示将把新型窄体喷气机CSeries投入商业服务的时间推迟至少九个月，因测试阶段长于预期。这损及市场人气。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨59点，或0.43%，报13,831.58点，为2011年中以来最高位。