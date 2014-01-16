加拿大股市：升至两年半高位，因欧美及日本经济数据强劲

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周四升至两年半最高，因欧美和日本的向好数据暗示，全球经济强劲复苏，带动主要板块普涨。
今日公布的数据显示，上周美国初请失业金人口连续第二周减少，而另一项数据显示，美国12月消费者物价指数录得六个月来最大单月涨幅。
欧洲12月汽车销售增幅为四年来最大。而日本11月核心机械订单升至五年高位。
加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 急挫7.7%，之前公司表示将把新型窄体喷气机CSeries投入商业服务的时间推迟至少九个月，因测试阶段长于预期。这损及市场人气。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨59点，或0.43%，报13,831.58点，为2011年中以来最高位。
10大类股中九类上扬。金融股小涨0.2%，材料股攀升1%。(完)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)