加拿大股市：触及两年半高位，受中国数据及黑莓跳升带动

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透多伦多1月20日 - 加拿大主要股指周一攀升至两年半高位，因黑莓机生产商黑莓跳升，且中国公布的经济数据利多，扶助主要板块升势。
中国国家统计局周一公布，2013年四季度中国国内生产总值(GDP)同比增7.7%，环比增长1.8%。略高于预估的增长7.6%。
黑莓激升8.2%，因上周五角大楼的声明暗示该公司的设备是其移动策略的核心部分，此后对该股的作空减少。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨102.08点，或0.74%，报13,990.29,点，为2011年中以来最高。该指数在过去10个交易日中有九日收高，今年迄今升约2.7%。
10大类股全线收高，金融股升0.9%，原材料股涨1.6%。(完)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。