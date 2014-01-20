加拿大股市：触及两年半高位，受中国数据及黑莓跳升带动

路透多伦多1月20日 - 加拿大主要股指周一攀升至两年半高位，因黑莓机生产商黑莓跳升，且中国公布的经济数据利多，扶助主要板块升势。

中国国家统计局周一公布，2013年四季度中国国内生产总值(GDP)同比增7.7%，环比增长1.8%。略高于预估的增长7.6%。

黑莓激升8.2%，因上周五角大楼的声明暗示该公司的设备是其移动策略的核心部分，此后对该股的作空减少。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨102.08点，或0.74%，报13,990.29,点，为2011年中以来最高。该指数在过去10个交易日中有九日收高，今年迄今升约2.7%。