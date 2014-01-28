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市场报道 | 2014年 1月 29日 星期三 07:40 BJT

加拿大股市：终止三日连跌走势收高，关注美联储会议决定

路透多伦多1月29日 - 加拿大指标股指周二收高，终止三日连跌走势，投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，以寻找美联储是否进一步缩减购债的线索。

围绕中国经济成长前景以及美联储可能再次缩减购债的忧虑，自上周来抑制打压投资者信心。此外，阿根廷披索和土耳其里拉等新兴市场货币重挫，搅动全球市场陷入动荡。

美联储会议决策出炉前，全球市场仍紧张不安。

土耳其央行召开紧急会议，决定大幅上调所有主要利率，以抑制里拉的重挫走势。 受该决定提振，美国股市期货、土耳其里拉和澳元大涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高105.37点或0.78%，至13,687.66点。

10大类股全部上升。(完)
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