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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 05:56 BJT

加拿大股市：收低，因美联储进一步缩减购债及新兴市场忧虑

路透多伦多1月29日 - 加拿大指标股指周三回落，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步缩减货币刺激计划，且投资人担心新兴市场经济。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，尽管近期新兴市场震荡，但美联储保持其缩减非常时期刺激措施的计划。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低44.56点或0.33%，至13,643.10点。

10大类股有七种收低，金融股跌0.9%，能源股跌0.7%。(完)
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