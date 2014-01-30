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市场报道 | 2014年 1月 31日 星期五 06:27 BJT

加拿大股市：攀升，因美国公布强劲经济数据带动市场人气改善

路透多伦多1月30日 - 加拿大指标股指周四收高，因美国公布强劲的经济数据，带动市场人气改善，扶助抵消了Potash Corp 公布疲弱季报后股价大跌的影响。

全球最大的化肥公司Potash公布季度获利下滑，且对2014年的财测低于市场预估，该股股价下滑1.9%。

美国商务部公布，美国第四季国内生产总值(GDP)按年增长3.2%，符合预估，强劲的家庭支出和出口支撑了经济成长。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高92.06点或0.67%，至13,735.28点。10大类股有九种收高。(完)
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