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市场报道 | 2014年 2月 1日 星期六 06:25 BJT

加拿大股市：下跌，因投资人担心新兴市场

路透多伦多1月31日 - 加拿大指标股指周五收低，因担忧新兴市场，且美国和欧洲经济数据好坏不一，这盖过了TransCanada Corp 股价攀升的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低40.34点或0.29%，至13,694.94点。10大类股有八种收跌，金融股跌0.9%，能源股升0.3%。(完)
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