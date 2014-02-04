加拿大股市：在上日遭遇抛售后小升，因能源股提供支撑

路透多伦多2月4日 - 加拿大指标股指周二收高，在上日大跌后小幅攀升，因美国原油价格跳涨提振能源股走强。

但一些零售股下跌限制股市涨幅，投资人未能摆脱在近几周愈发增强一波不确定性。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高18.28点或0.14%，至13,504.48点。10大类股有五种收高。

能源股上涨0.8%，因美国原油 攀升1%。包括矿业股在内的材料股上涨0.5%。

沃尔玛 表示，计划今年在加拿大投资约5亿加元，扩张在加拿大的版图，消息令其他加拿大零售股受压。Canadian Tire 下挫1.2%，Loblaw Cos Ltd 下滑0.2%。(完)