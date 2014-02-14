加拿大股市：升至近三年高位，因金价上涨推高金矿股

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透多伦多2月14日 - 加拿大主要股指周五升至近三年最高，因金价上涨推高金矿股，且Enbridge Inc 季度营收跳升带动股价走强。
投资人也乐见显示欧元区第四季经济成长的数据，受法国和德国经济强劲带动，欧元区经济复苏优于预期。
数据显示受严寒天气影响，美国1月制造业生产大幅下滑，这未能压制积极的人气。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高53.11点，或0.38%，报14,054.76点。该指数盘中一度升至2011年初来最高的14,071.54点。
10大板块中有七个板块收高。受金价劲扬1.4%带动，金矿股大涨2.1%。(完)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0