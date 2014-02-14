版本:
中国
市场报道 | 2014年 2月 15日 星期六 06:24 BJT

加拿大股市：升至近三年高位，因金价上涨推高金矿股

路透多伦多2月14日 - 加拿大主要股指周五升至近三年最高，因金价上涨推高金矿股，且Enbridge Inc 季度营收跳升带动股价走强。

投资人也乐见显示欧元区第四季经济成长的数据，受法国和德国经济强劲带动，欧元区经济复苏优于预期。

数据显示受严寒天气影响，美国1月制造业生产大幅下滑，这未能压制积极的人气。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高53.11点，或0.38%，报14,054.76点。该指数盘中一度升至2011年初来最高的14,071.54点。

10大板块中有七个板块收高。受金价劲扬1.4%带动，金矿股大涨2.1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐