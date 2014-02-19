加拿大股市：升至近三年高位，连升11个交易日

路透多伦多2月19日 - 加拿大主要股指周三触及近三年高位，连升11个交易日，因Canadian Natural Resources Ltd 在表示会收购一些天然气资产后股价跳升。

Canadian Natural跳升3.7%，抵消了美国经济数据疲弱以及美联储会议记录显示政策制定者支持可预见的缩减购债计划对此间市场的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高42.26点，或0.30%，报14,119.73点。