加拿大股市：升至近三年高位，连升11个交易日

欧洲已公布经济指标--2017/4/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透多伦多2月19日 - 加拿大主要股指周三触及近三年高位，连升11个交易日，因Canadian Natural Resources Ltd 在表示会收购一些天然气资产后股价跳升。
Canadian Natural跳升3.7%，抵消了美国经济数据疲弱以及美联储会议记录显示政策制定者支持可预见的缩减购债计划对此间市场的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高42.26点，或0.30%，报14,119.73点。
10大板块中有五个收高。金融股升0.6%，但原材料股跌1.1%。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。
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