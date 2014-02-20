加拿大股市：升至近三年高位，受金矿股和黑莓上扬带动

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透多伦多2月20日 - 加拿大主要股指周四触及近三年高位，受金矿股和黑莓 跳升带动。
全球最大社群网站Facebook 将以190亿美元收购快速成长的即时通讯服务公司WhatsApp，收购将以现金加股票的方式完成。Facebook将得以深入移动通讯领域腹地，并吸引更多年轻用户。该交易带动黑莓股价跳升4.1%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高90.64点，或0.64%，报14,210.37点。该指数连升12个交易日，今年迄今升幅约4.3%。
10大板块中有八个收高。金融股升0.4%，金矿股跳升4.4%。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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