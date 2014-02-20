加拿大股市：升至近三年高位，受金矿股和黑莓上扬带动

路透多伦多2月20日 - 加拿大主要股指周四触及近三年高位，受金矿股和黑莓 跳升带动。

全球最大社群网站Facebook 将以190亿美元收购快速成长的即时通讯服务公司WhatsApp，收购将以现金加股票的方式完成。Facebook将得以深入移动通讯领域腹地，并吸引更多年轻用户。该交易带动黑莓股价跳升4.1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高90.64点，或0.64%，报14,210.37点。该指数连升12个交易日，今年迄今升幅约4.3%。