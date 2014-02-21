加拿大股市：收低，终止12日连升

日本个股：日本邮政正考虑是否减记澳洲Toll Holdings资产
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
路透多伦多2月21日 - 加拿大主要股指周五下跌，为两周来首日收低，因银行股下滑抵销电信和资源股攀升的影响。
股指稍早触及约三年高位，因上日一份美国数据显示2月制造业活动增速为约四年来最快，扶助股市攀升。
化肥商Agrium Inc 上日公布季度业绩后，该股跳涨，也提振加拿大股市。
电信股Telus Corp 和BCE Inc 攀升也扶助股市涨势，上日资料显示两家公司在政府无线频谱标购中的出价远低于同业罗渣士(Rogers Communications) 。Telus股价升2.2%，BCE攀升0.5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低4.65点，或0.03%，报14,205.72点。该指数本周升1.1%，连涨第三周。(完)
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。