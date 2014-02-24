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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 06:08 BJT

加拿大股市：接近三年高位，因能源股和黑莓上扬

路透多伦多2月24日 - 加拿大主要股指周一攀升至近三年高位，因油价走强扶助推高能源股，且黑莓 股价跳升。

黑莓称计划在未来几个月内，将其信息服务BBM向微软Windows Phone以及诺基亚X平台开放。该股收高6.9%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高21.36点，或0.15%，报14,227.08点。盘中触及2011年初来最高。

10大类股有六种收高，能源股升0.8%。(完)
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