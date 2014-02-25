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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 05:55 BJT

加拿大股市：受能源股拖累下跌，黑莓和Tim Hortons上涨

路透多伦多2月25日 - 加拿大主要股指周二下跌，因能源股跟随油价一起下滑，盖过了黑莓 和Tim Hortons 上涨的影响。

黑莓跳涨约8%，此前发布较廉价触屏智能电话和一款有键盘的“经典型”电话。

咖啡连锁店Tim Hortons攀升，此前公司公布一战略计划，将在未来五年开设至少800家新咖啡店，以维持在加拿大市场的优势及提升美国市场的回报。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌38.10点，或0.27%，报14,188.98点。

10大类股有七种收低，能源股跌0.5%，包括矿业股的材料股下滑0.8%。(完)
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