加拿大股市：基本持稳，但2月上涨3.8%

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透多伦多2月28日 - 加拿大股市主要股指周五几无变动，因数据显示北美经济成长，推动能源股上涨，而金价走软拖累金矿股下滑。
不过，多伦多证交所S&P/TSX综合指数在2月上涨3.8%，为去年10月来最大的月度升幅。
本月迄今多伦多证交所S&P/TSX综合指数升约4.3%，跑赢标普500指数。
周五加拿大数据显示，加拿大2013年第四季经济增长速度快于市场预期。美国2013年第四季环比年率为成长2.4%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小幅收低5.15点，或0.04%，报14,209.59点。
10大类股中，六类收低。金矿股跌1.1%，能源股涨0.8%，金融股几无变动。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选