加拿大股市：基本持稳，但2月上涨3.8%

路透多伦多2月28日 - 加拿大股市主要股指周五几无变动，因数据显示北美经济成长，推动能源股上涨，而金价走软拖累金矿股下滑。

不过，多伦多证交所S&P/TSX综合指数在2月上涨3.8%，为去年10月来最大的月度升幅。