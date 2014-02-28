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中国财经报道 | 2014年 3月 1日 星期六 05:45 BJT

加拿大股市：基本持稳，但2月上涨3.8%

路透多伦多2月28日 - 加拿大股市主要股指周五几无变动，因数据显示北美经济成长，推动能源股上涨，而金价走软拖累金矿股下滑。

不过，多伦多证交所S&P/TSX综合指数在2月上涨3.8%，为去年10月来最大的月度升幅。

本月迄今多伦多证交所S&P/TSX综合指数升约4.3%，跑赢标普500指数。

周五加拿大数据显示，加拿大2013年第四季经济增长速度快于市场预期。美国2013年第四季环比年率为成长2.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小幅收低5.15点，或0.04%，报14,209.59点。

10大类股中，六类收低。金矿股跌1.1%，能源股涨0.8%，金融股几无变动。(完)
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