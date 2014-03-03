加拿大股市：基本持平，乌克兰紧张局势令商品类股攀升

路透多伦多3月3日 - 加拿大股市主要股指周一在交投震荡中几无变动，因市场忧虑乌克兰局势动荡升级，但商品价格走强令自然资源类股上涨。

乌克兰表示俄罗斯在克里米亚的军力增强，且美国总统奥巴马指俄罗斯的行动违返国际法和干预乌克兰主权。

地缘政治紧张是市场焦点，令波动率指数跳涨。反映市场恐惧程度的S&P/TSX波动率指数 急升约13%。

尽管这些忧虑令全球股市受创，但对资源反应敏感的加拿大股指所受的冲击不大，因投资人寻求在黄金和原油等商品中避险。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高3.15点，或0.02%，报14,212.74点。10大类股中，有六类收低。

美国原油价格 急升2.1%，因俄罗斯是主要原油出产国，投资人忧虑原油供应。能源股上涨，Canadian Natural Resources Ltd 攀升0.8%。金价跳涨2.2%，带动金矿股上涨1.7%。(完)