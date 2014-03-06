加拿大股市：下滑，因投资人担心乌克兰局势不稳

路透多伦多3月6日 - 加拿大股市主要股指周四下滑，因担心乌克兰局势不稳，扶助抵消了Canadian Natural Resources Ltd 和原材料股上涨的提振。

美国政府报告显示上周初请失业金人数降至三个月最低，投资人认为这在周五美国公布非农就业报告前是利多信号。

市场也在消化乌克兰克里米亚议会投票加入俄罗斯，以及克里米亚亲俄政府决定10日内就该决定举行全民公投的消息。