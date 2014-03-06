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市场报道 | 2014年 3月 7日 星期五 06:05 BJT

加拿大股市：下滑，因投资人担心乌克兰局势不稳

路透多伦多3月6日 - 加拿大股市主要股指周四下滑，因担心乌克兰局势不稳，扶助抵消了Canadian Natural Resources Ltd 和原材料股上涨的提振。

美国政府报告显示上周初请失业金人数降至三个月最低，投资人认为这在周五美国公布非农就业报告前是利多信号。

市场也在消化乌克兰克里米亚议会投票加入俄罗斯，以及克里米亚亲俄政府决定10日内就该决定举行全民公投的消息。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低32.25点或0.23%，报14,271.92。10大类股中有五类收低，金融股下滑，原材料股升0.6%。(完)
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