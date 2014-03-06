加拿大股市：下滑，因投资人担心乌克兰局势不稳

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透多伦多3月6日 - 加拿大股市主要股指周四下滑，因担心乌克兰局势不稳，扶助抵消了Canadian Natural Resources Ltd 和原材料股上涨的提振。
美国政府报告显示上周初请失业金人数降至三个月最低，投资人认为这在周五美国公布非农就业报告前是利多信号。
市场也在消化乌克兰克里米亚议会投票加入俄罗斯，以及克里米亚亲俄政府决定10日内就该决定举行全民公投的消息。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低32.25点或0.23%，报14,271.92。10大类股中有五类收低，金融股下滑，原材料股升0.6%。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。