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货币新闻 | 2014年 3月 8日 星期六 06:06 BJT

加拿大股市：走高，美国就业数据带来的提振抵消矿业股跌势

路透多伦多3月7日 - 加拿大股市周五收涨，受强于预期的美国就业数据提振，能源股上涨抵消矿业股跌势。

今日公布的数据显示，美国2月非农就业岗位增加17.5万个，预估为增加14.9万个，失业率微升至6.7%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨27.16点，或0.2%，报 14,299.08点。该指数过去五个交易日中有四日上涨，本周升0.7%。

10大类股中九类走高，只有材料股下挫1.7%，限制大盘升势。(完)
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