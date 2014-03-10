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市场报道 | 2014年 3月 11日 星期二 05:11 BJT

加拿大股市：持稳，银行股上涨抵消矿业股下跌的影响

路透多伦多3月10日 - 加拿大股市主要股指周一持稳，金融股上涨扶助抵消了原材料股下挫的影响。此前数据显示中国经济迟滞，令部分商品价格承压。

中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月进口同比增长10.1%，路透调查中值为增长8%，上月为增长10%；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。 投资人对全球第二大经济体经济放缓的担忧加重。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨2.98点，或0.02%，报 14,302.06点。

10大类股中七类走高，权重最大的金融股升0.3%。金矿股跌0.7%。(完)
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