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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 05:41 BJT

加拿大股市：收高，受金矿股跳升带动

路透多伦多3月12日 - 加拿大主要股指周三上涨，因金矿股跳升及工业股上涨扶助市场，此前对乌克兰局势不稳的担忧看似在外交努力下有所缓和。

投资人关注乌克兰局势发展，欧盟同意冷战后对俄罗斯的首次制裁框架，美国则加紧同俄罗斯磋商。

金价周三上涨1.3%，触及约六个月高位，因忧虑将有更多中国公司债违约，且俄罗斯和西方国家就乌克兰危机的对峙局面，提振黄金作为避险资产的吸引力。 金矿股大涨超过3%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高51.77点，或0.36%，报14,319点。周三上涨后，该指数今年迄今升约5.1%。

10大类股有六种收高，金融股升0.2%。(完)
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