加拿大股市：收高，受金矿股跳升带动

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
路透多伦多3月12日 - 加拿大主要股指周三上涨，因金矿股跳升及工业股上涨扶助市场，此前对乌克兰局势不稳的担忧看似在外交努力下有所缓和。
投资人关注乌克兰局势发展，欧盟同意冷战后对俄罗斯的首次制裁框架，美国则加紧同俄罗斯磋商。
金价周三上涨1.3%，触及约六个月高位，因忧虑将有更多中国公司债违约，且俄罗斯和西方国家就乌克兰危机的对峙局面，提振黄金作为避险资产的吸引力。 金矿股大涨超过3%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高51.77点，或0.36%，报14,319点。周三上涨后，该指数今年迄今升约5.1%。
10大类股有六种收高，金融股升0.2%。(完)
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
(更正：因译文有误，内文最后一段改为“美元兑瑞典克朗”，非“美元兑瑞郎”) * 欧元回吐月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向 * 日本黄金周之前美元兑日圆持稳 路透东京4月28日 - 亚洲市场周五美元兑一篮子货币小涨，但月线可能下跌；欧元则回吐部分月度涨幅，此前欧洲央行维持宽松倾向。 美元指数 小幅上升0.1%至99.193，但本周迄今下跌0.8%，本月迄今下跌1.2%。 欧元兑美元 跌0.1%至1.0865，不过周线上涨1.3%，本月上扬2%。 欧洲央行总裁德拉吉周四在央行政策会议后表示，该央行没有讨论放弃放松的倾向，强调开始收紧超宽松金融环境之前仍然面临的障碍。 不过他指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低。 美元/日圆 日内持稳于111.30日圆，周线上涨2%，但月线仍下跌0.1%。 “日本黄金周假期即将来临，投资者已经调整仓位，”东京外汇研究机构Global-info主管Kaneo Ogi
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