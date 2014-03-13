加拿大股市：收低，因中国和乌克兰忧虑盖过金矿股上涨的影响

澳新汇市：澳元持稳而新西兰元小跌，市场聚焦法国大选
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
路透多伦多3月13日 - 加拿大主要股指周四下跌，多数板块下滑，因对中国经济数据疲软和乌克兰局势的担忧加重。
俄罗斯在同乌克兰接壤的边境地区举行军事演习，而美国务卿克里周四表示，如果克里米亚就是否加入俄罗斯的公投如期在周日举行，美国和欧盟将在周一针对俄罗斯采取严厉措施。
刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位。1-2月工业增加值同比增长8.6%，远逊于预期的9.5%。1-2月社会消费品零售总额同比增11.8%，低于预估中值13.5%。
金矿股持续上涨，跳涨2.3%，因不确定性存在，投资人寻求在黄金中避险。金矿股连涨第三日，本年迄今上涨约35%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌73.86点，或0.52%，报14,245.14点。
10大类股有九种收低，金融股下滑0.8%，能源股跌0.2%，因布兰特原油下挫。(完)
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。
香港，2017年4月21日—一些中资银行的总体资产质量指标在2016年下半年有所改善，但高债务杠杆和潜在信贷损失相关的风险趋势尚未逆转，标普全球评级在昨日发布的《中资银行的风险和评级将继续分化》一文中如是表示。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周四(27日)招标增 发至多100亿元人民币两期固息债，期限一年、七年。 国开行并称，下周四还将发行至多50亿元的2017年第二期绿色金融债，期限五年，发行 文件另行公告。 上述两期债为该行今年第4期 、第1期 的增发债，票面 利率依次为3.20%、3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 1/7年固息 招标时间 4月27日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月2日 起息日 1年：2017/3/13；7年：