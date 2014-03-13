版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 05:38 BJT

加拿大股市：收低，因中国和乌克兰忧虑盖过金矿股上涨的影响

路透多伦多3月13日 - 加拿大主要股指周四下跌，多数板块下滑，因对中国经济数据疲软和乌克兰局势的担忧加重。

俄罗斯在同乌克兰接壤的边境地区举行军事演习，而美国务卿克里周四表示，如果克里米亚就是否加入俄罗斯的公投如期在周日举行，美国和欧盟将在周一针对俄罗斯采取严厉措施。

刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位。1-2月工业增加值同比增长8.6%，远逊于预期的9.5%。1-2月社会消费品零售总额同比增11.8%，低于预估中值13.5%。

金矿股持续上涨，跳涨2.3%，因不确定性存在，投资人寻求在黄金中避险。金矿股连涨第三日，本年迄今上涨约35%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌73.86点，或0.52%，报14,245.14点。

10大类股有九种收低，金融股下滑0.8%，能源股跌0.2%，因布兰特原油下挫。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐