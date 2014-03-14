加拿大股市：受乌克兰忧虑升级拖累收跌，本周也走低

路透多伦多3月14日 - 加拿大主要股指周五小幅走低，因对乌克兰危机的忧虑，和中国经济放缓的不安重压市场人气。

周五俄罗斯向克里米亚地区增派军队，并再度威胁可能入侵乌克兰的其他地区，对西方国家阻止克里米亚地区周日举行脱离乌克兰，加入俄罗斯的公投的努力视而不见。

对乌克兰动荡局势的不安，以及对中国经济成长放缓的忧虑近几日搅得投资者心神不宁，多伦多股市主要指数周四下跌超过70点。

本周，该指数六周来首周下跌，但年内迄今上扬约4.5%。不过分析师担心是否有足够的正面因素推动市场进一步攀升。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌17.48点，或0.12%，报 14,227.66点。