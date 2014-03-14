加拿大股市：受乌克兰忧虑升级拖累收跌，本周也走低

标题新闻：巴西2月经济活动以七年来最快速度增长，显示该国接近走出史上最严重衰退阴影
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路透多伦多3月14日 - 加拿大主要股指周五小幅走低，因对乌克兰危机的忧虑，和中国经济放缓的不安重压市场人气。
周五俄罗斯向克里米亚地区增派军队，并再度威胁可能入侵乌克兰的其他地区，对西方国家阻止克里米亚地区周日举行脱离乌克兰，加入俄罗斯的公投的努力视而不见。
对乌克兰动荡局势的不安，以及对中国经济成长放缓的忧虑近几日搅得投资者心神不宁，多伦多股市主要指数周四下跌超过70点。
本周，该指数六周来首周下跌，但年内迄今上扬约4.5%。不过分析师担心是否有足够的正面因素推动市场进一步攀升。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌17.48点，或0.12%，报 14,227.66点。
10大类股中有六类收涨。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f