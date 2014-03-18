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市场报道 | 2014年 3月 19日 星期三 05:12 BJT

加拿大股市：大涨近1%，因投资人聚焦乌克兰危机不会升级的迹象

路透多伦多3月18日 - 加拿大主要股指周二大涨近1%，因投资人聚焦乌克兰危机不会升级的迹象，且加拿大央行官员有关经济成长缓慢的讲话被解读为利率将保持低点。

市场普涨，10大类股全面走强，Canadian Natural Resources Ltd 和Canadian National Railway Co 等流动性最强的大盘股领涨。

俄罗斯总统普京无视乌克兰人的抗议和西方的制裁，周二签署条约，将克里米亚纳入俄罗斯，但他表示没有计划侵占乌克兰其他地区。

加拿大央行总裁波洛兹周二暗示，加国首季经济成长可能放缓，2月通胀也将走低。不过，他预计随着时间的推移，这两项指标未来的趋势都将逐步改善。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高137.08点，或0.96%，报14,368.97点。

金融股升0.5%，能源股涨1.4%。(完)
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