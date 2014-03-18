加拿大股市：大涨近1%，因投资人聚焦乌克兰危机不会升级的迹象

日本个股：高田援助谈判延长，同时破产风险隐现
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
路透多伦多3月18日 - 加拿大主要股指周二大涨近1%，因投资人聚焦乌克兰危机不会升级的迹象，且加拿大央行官员有关经济成长缓慢的讲话被解读为利率将保持低点。
市场普涨，10大类股全面走强，Canadian Natural Resources Ltd 和Canadian National Railway Co 等流动性最强的大盘股领涨。
俄罗斯总统普京无视乌克兰人的抗议和西方的制裁，周二签署条约，将克里米亚纳入俄罗斯，但他表示没有计划侵占乌克兰其他地区。
加拿大央行总裁波洛兹周二暗示，加国首季经济成长可能放缓，2月通胀也将走低。不过，他预计随着时间的推移，这两项指标未来的趋势都将逐步改善。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高137.08点，或0.96%，报14,368.97点。
金融股升0.5%，能源股涨1.4%。(完)
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作
路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。