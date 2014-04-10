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市场报道 | 2014年 4月 11日 星期五 05:08 BJT

加拿大股市：收跌，因美国股市走低打压市场人气

路透多伦多4月10日 - 加拿大主要股指周四走低，因美国科技和生物科技股遭抛售，重创投资者人气，并拖累各大板块齐步走低。

数据显示，中国3月进出口锐减，暗示全球第二大经济体成长放缓的势头已经形成，市场人气进一步受压。

数据显示，美国上周初请失业金人口降至近七年低位，市场对此反应冷淡。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌127.58点，或0.88%，报14,308点。年内迄今累计上扬约5%。

10大类股全线走低。金融股下跌1.1%，金矿股回落1.4%。(完)
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