加拿大股市：受美国数据和企业业绩推动收涨，但金矿股跟随走低

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透多伦多4月15日 - 加拿大主要股指周二小涨，因向好的美国经济数据和企业业绩扶助抵消了对乌克兰局势越发动荡以及金矿股大跌的忧虑。
数据显示，美国3月消费者物价增幅略高于预期，受助于食品价格和房租上涨。可口可乐 和强生 在公布业绩后上扬提振市场整体人气。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨19.49点，或0.14%，报14,303.92点。
该指数在上周回落1%后连涨第二日，年内迄今累计上扬约5%。
Global Securities的研究部副总裁兼策略师Elvis Picardo预计，TSX指数今年将跑赢标普500指数。
10大类股中有八类收涨，能源股上扬0.2%，金融股攀升0.3%。
但金矿股跟随金价走低，跌幅达2.1%。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。