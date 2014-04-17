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市场报道 | 2014年 4月 18日 星期五 04:52 BJT

加拿大股市：接近六年高位，因能源股延续涨势

路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周四触及近六年高位，因美国经济数据利好，推高油价，从而带动能源股上涨。

能源股在过去五个交易日持续上涨，过去两日累积攀升3%。分析师预计，在即将开始的业绩期，能源企业将公布十分亮丽的财报。

数据显示，美国上周初请失业金人口小幅增加，但仍接近衰退前的水平，部分缓解了对美国经济复苏力度的忧虑。投资者因此受到鼓舞。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨53.87点，或0.37%，报14,500.39点。本周涨幅为1.7%。

10大类股中六类走高，金融股攀升0.5%，能源股跳涨1.3%。但金价回落重压金矿股。(完)
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