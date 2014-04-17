加拿大股市：接近六年高位，因能源股延续涨势

能源股在过去五个交易日持续上涨，过去两日累积攀升3%。分析师预计，在即将开始的业绩期，能源企业将公布十分亮丽的财报。

数据显示，美国上周初请失业金人口小幅增加，但仍接近衰退前的水平，部分缓解了对美国经济复苏力度的忧虑。投资者因此受到鼓舞。