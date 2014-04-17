加拿大股市：接近六年高位，因能源股延续涨势

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周四触及近六年高位，因美国经济数据利好，推高油价，从而带动能源股上涨。
能源股在过去五个交易日持续上涨，过去两日累积攀升3%。分析师预计，在即将开始的业绩期，能源企业将公布十分亮丽的财报。
数据显示，美国上周初请失业金人口小幅增加，但仍接近衰退前的水平，部分缓解了对美国经济复苏力度的忧虑。投资者因此受到鼓舞。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨53.87点，或0.37%，报14,500.39点。本周涨幅为1.7%。
10大类股中六类走高，金融股攀升0.5%，能源股跳涨1.3%。但金价回落重压金矿股。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)