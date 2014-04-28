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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 05:22 BJT

加拿大股市：持稳，银行和能源股涨势抵消Barrick跌幅

路透多伦多4月28日 - 加拿大股市主要指数周一基本持平，因金融和能源股涨势抵消了金矿股Barrick Gold Corp 下跌和对乌克兰动荡局势的担忧对市场的拖累。

Barrick急跌3.1%，对股指的拖累最大，之前Newmont Mining 称，结束与Barrick的合并磋商，对提议合并的Barrick提出批评，称磋商失败是因缺乏建设性的、相互尊重的对话。

美国周一宣布对七名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。 这也重压加拿大股市。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 微幅收低2.66点，或0.02%，报14,530.91点。

该指数年内迄今累计上扬近7%，受助于商品价格走强和自然资源类股反弹。

10大类股中七类上扬，能源股攀升0.1%，金融股小涨。(完)
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