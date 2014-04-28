加拿大股市：持稳，银行和能源股涨势抵消Barrick跌幅

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
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路透多伦多4月28日 - 加拿大股市主要指数周一基本持平，因金融和能源股涨势抵消了金矿股Barrick Gold Corp 下跌和对乌克兰动荡局势的担忧对市场的拖累。
Barrick急跌3.1%，对股指的拖累最大，之前Newmont Mining 称，结束与Barrick的合并磋商，对提议合并的Barrick提出批评，称磋商失败是因缺乏建设性的、相互尊重的对话。
美国周一宣布对七名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。 这也重压加拿大股市。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 微幅收低2.66点，或0.02%，报14,530.91点。
该指数年内迄今累计上扬近7%，受助于商品价格走强和自然资源类股反弹。
10大类股中七类上扬，能源股攀升0.1%，金融股小涨。(完)
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价: