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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 05:34 BJT

加拿大股市：升至近六年高位，Suncor业绩强劲提振股价

路透多伦多4月29日 - 加拿大股市主要指数周二升至约六年高位，Suncor Energy Inc 公布的业绩强劲，提振股价上扬，且油价上涨扶助其他能源股。

Suncor股价触及2011年来最高，此前该公司公布受油价强劲和加元下滑带动，首季净利增长36%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高52.20点，或0.36%，报14,583.11点。

该指数年内迄今累计上扬近7%，表现优于美股标普500指数。

10大类股中五类上扬，能源股攀升1.6%。(完)
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