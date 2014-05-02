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市场报道 | 2014年 5月 3日 星期六 04:59 BJT

加拿大股市：升至约六年高位，商品价格上扬带动资源股大涨

路透多伦多5月2日 - 加拿大股市主要股指周五攀升至约六年高位，此前商品价格大涨带动自然资源股强劲上扬，抵消了美国就业数据有好有坏的影响。

一系列购并交易和财报也提供支撑。

美国4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速，但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。

金矿股跳升2.3%，能源股大涨约1%，受金价和油价走强带动。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨101.08点，或0.69%，报14,765.15点。该指数连升第三周，本周升幅为1.6%，今年迄今涨约8.4%。

10大类股中有九类收涨。(完)
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