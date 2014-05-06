加拿大股市：收跌，因对乌克兰局势的忧虑加剧

标题新闻：美国众议院议长莱恩称美国必须保留对朝鲜动武的选项，但除非迫不得已否则不希望使用
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路透多伦多5月6日 - 加拿大主要股指周二走低，因乌克兰暴力冲突不断升级，令人担忧冲突可能造成更广泛的影响，造成加股绝大多数板块走低。
乌克兰看似正逐步滑向战争的边缘，支持俄罗斯和支持乌克兰统一的两派互相指责对方分裂国家。
数据显示，美国3月贸易逆差收窄，但未能给股市带来大的支撑。另外，加拿大3月贸易顺差从2月的8.47亿加元骤降至7,900万加元。
多伦多股市周二连跌第二日，年内累计上扬约7.3%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌84.74点，或0.58%，报 14,612.29点。
10大类股中九类收跌，金融股下跌0.5%，材料股回落0.8%。(完)
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