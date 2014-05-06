加拿大股市：收跌，因对乌克兰局势的忧虑加剧

路透多伦多5月6日 - 加拿大主要股指周二走低，因乌克兰暴力冲突不断升级，令人担忧冲突可能造成更广泛的影响，造成加股绝大多数板块走低。

乌克兰看似正逐步滑向战争的边缘，支持俄罗斯和支持乌克兰统一的两派互相指责对方分裂国家。

数据显示，美国3月贸易逆差收窄，但未能给股市带来大的支撑。另外，加拿大3月贸易顺差从2月的8.47亿加元骤降至7,900万加元。