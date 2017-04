加拿大股市：收涨，因叶伦讲话推升能源和金融股

路透多伦多5月7日 - 加拿大主要股指周三上扬,因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的支撑市场的讲话扶助推动能源和金融股上扬。

叶伦表示,美国就业市场存在“相当规模的”闲置劳动力和低通胀,为高度宽松的货币政策提供了依据。

投资者还消化了一波企业季报。Talisman Energy Inc 、Husky Energy Inc 和Enbridge Inc 均在公布业绩后上扬。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨44.11点,或0.30%,报14,656.40点。