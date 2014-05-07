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市场报道 | 2014年 5月 8日 星期四 05:38 BJT

加拿大股市：收涨，因叶伦讲话推升能源和金融股

路透多伦多5月7日 - 加拿大主要股指周三上扬，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的支撑市场的讲话扶助推动能源和金融股上扬。

叶伦表示，美国就业市场存在“相当规模的”闲置劳动力和低通胀，为高度宽松的货币政策提供了依据。

投资者还消化了一波企业季报。Talisman Energy Inc 、Husky Energy Inc 和Enbridge Inc 均在公布业绩后上扬。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨44.11点，或0.30%，报14,656.40点。

10大类股中八类收涨，金融股上扬0.4%，能源股攀升0.7%。(完)
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