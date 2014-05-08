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市场报道 | 2014年 5月 9日 星期五 05:47 BJT

加拿大股市：受能源股跌势拖累走低，投资者在近期上扬后感到不安

路透多伦多5月8日 - 加拿大主要股指周四走低，因投资者在近期上扬后倍感不安，随抛售年内表现最佳的板块之一能源股，总体市场人气受压。

投资者还消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会的证词。叶伦敦促国会解决长期预算挑战，警告称当前的预算发展方向无法长期持续。

年初以来，能源股劲扬，尽管周四走低，但该板块年内迄今累计上扬约14%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌110.37点，或0.75%，报14,546.03点。年内迄今仍上扬约6.8%。

10大类股中八类收跌，能源股急挫2.8%。(完)
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