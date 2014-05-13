加拿大股市：收涨，受助于能源股和天然气生产商Encana攀升

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透多伦多5月13日 - 加拿大股市主要股指周二上扬，因油价上涨提振能源股，且强劲的季度业绩推动天然气生产商Encana Corp 股价跳涨。
Encana攀升2%，之前该公司报告首季营运利润增长逾一倍，受助于天然气价格上涨和液化天然气产量增加。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨24.87点，或0.17%，报14,679.81点。该指数连涨第二日，年内迄今累计上扬约7.8%。
10大类股中有七类上扬，能源股攀升0.7%，金融股上扬0.2%。(完)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。