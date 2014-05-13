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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 05:00 BJT

加拿大股市：收涨，受助于能源股和天然气生产商Encana攀升

路透多伦多5月13日 - 加拿大股市主要股指周二上扬，因油价上涨提振能源股，且强劲的季度业绩推动天然气生产商Encana Corp 股价跳涨。

Encana攀升2%，之前该公司报告首季营运利润增长逾一倍，受助于天然气价格上涨和液化天然气产量增加。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨24.87点，或0.17%，报14,679.81点。该指数连涨第二日，年内迄今累计上扬约7.8%。

10大类股中有七类上扬，能源股攀升0.7%，金融股上扬0.2%。(完)
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