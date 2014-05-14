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市场报道 | 2014年 5月 15日 星期四 05:47 BJT

加拿大股市：微幅收低，矿业股上涨难抵能源股下跌影响

路透多伦多5月14日 - 加拿大股市主要股指周三变动不大，金矿股受金价提振上涨，但被能源股跌势所抵消。

加拿大股市看来仍在寻找可以进一步推高市场的诱因，今年迄今大盘指数攀升了约8%。

今日市场消化了欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率的消息。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低6.08点，或0.04%，报14,673.73点。

10大类股中有六类收低，能源股跌0.2%，医保股跌0.9%。但金矿股升0.9%。(完)
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