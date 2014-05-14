加拿大股市：微幅收低，矿业股上涨难抵能源股下跌影响

欧股业绩：百威英博第一季业绩不佳，因最大两个市场获利下降
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
路透多伦多5月14日 - 加拿大股市主要股指周三变动不大，金矿股受金价提振上涨，但被能源股跌势所抵消。
加拿大股市看来仍在寻找可以进一步推高市场的诱因，今年迄今大盘指数攀升了约8%。
今日市场消化了欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率的消息。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低6.08点，或0.04%，报14,673.73点。
10大类股中有六类收低，能源股跌0.2%，医保股跌0.9%。但金矿股升0.9%。(完)
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)