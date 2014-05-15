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市场报道 | 2014年 5月 16日 星期五 05:25 BJT

加拿大股市：下滑，资源股跟随商品价格走软

路透多伦多5月15日 - 加拿大股市主要股指周四下滑，资源股跟随商品价格走软，对缺乏市场刺激因素和估值过高的担忧引起市场较普遍的跌势。

一些投资人表示，近期升势带动多伦多股市今年迄今攀升超过7%，可能是时候回调了。

随着首季业绩期基本上结束，投资人看来正在寻找新的刺激因素。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低84.84点，或0.58%，报14,588.89点。

10大类股中有九类收低，能源股跌0.7%，受美国原油期货价格下滑影响。原材料股大跌1.6%，金融股回落0.3%。(完)
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