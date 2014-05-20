加拿大股市：基本持稳，矿业股上涨但金融股下滑

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透多伦多5月20日 - 加拿大股市主要股指周二基本持稳，原材料股上涨以及Valeant Pharmaceuticals International Inc 走强，抵消了部分金融股的跌势。
制药商Valeant跳升3.7%，该公司称在5月28日公布优化对Allergan Inc 的收购报价时，将不会是原本预期的全现金报价。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高10.45点，或0.07%，报14,525.19点。
10大类股中有六类收高，原材料股升0.4%，但金融股下滑，Sun Life Financial Inc 跌0.7%，满地可银行 跌0.3%。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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