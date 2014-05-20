加拿大股市：基本持稳，矿业股上涨但金融股下滑

路透多伦多5月20日 - 加拿大股市主要股指周二基本持稳，原材料股上涨以及Valeant Pharmaceuticals International Inc 走强，抵消了部分金融股的跌势。

制药商Valeant跳升3.7%，该公司称在5月28日公布优化对Allergan Inc 的收购报价时，将不会是原本预期的全现金报价。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高10.45点，或0.07%，报14,525.19点。

10大类股中有六类收高，原材料股升0.4%，但金融股下滑，Sun Life Financial Inc 跌0.7%，满地可银行 跌0.3%。(完)