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市场报道 | 2014年 5月 31日 星期六 05:41 BJT

加拿大股市：收高，受Valeant优化收购报价后大涨带动

路透多伦多5月30日 - 加拿大主要股指周五小涨，因Valeant Pharmaceuticals International 再度上调收购制药商Allergan报价中的现金部分，这带动市场走出稍早加拿大公布疲弱经济成长数据后的负面人气。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高15.21点，或0.1%，14,604.16点。本月该指数下滑0.3%，为去年6月来首次月度下滑。

Valeant收高1.6%，报142.34加元。

加拿大统计局公布，加拿大第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.2%，低于市场预期，第四季为成长2.7%。加拿大统计局还公布，加拿大4月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，分析师原本预期为持平，4月PPI较上年同期上涨3.9%。

10大类股中五类收高，原材料股升0.6%，能源股升0.3%。(完)
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