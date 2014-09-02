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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 05:26 BJT

加拿大股市：收低，因商品价格走软打压资源股

路透多伦多9月2日 - 加拿大主要股指周二小跌，因油价和金价大跌拖累资源股下挫，抵消金融股和工业股上涨的影响。

布兰特原油期货周二跌至16个月低点，受到中国和欧洲石油需求增长放缓前景打压，而美元强劲和供应充裕也压制美国原油期货价格跌至七个月低点。

金价周二放量急跌1.7%，录得7月中以来最大单日跌幅，美元走强、技术性卖盘和油价走低合力打压金价跌至两个半月低位。

此间市场能源股跌1.9%，原材料股跌1.6%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 微跌6.65点，收报15,619.08点。10大类股中有七类收涨，金融股上扬0.4%，工业股升1.2%。(完)
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