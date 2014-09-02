加拿大股市：收低，因商品价格走软打压资源股

路透多伦多9月2日 - 加拿大主要股指周二小跌，因油价和金价大跌拖累资源股下挫，抵消金融股和工业股上涨的影响。

布兰特原油期货周二跌至16个月低点，受到中国和欧洲石油需求增长放缓前景打压，而美元强劲和供应充裕也压制美国原油期货价格跌至七个月低点。