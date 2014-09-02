加拿大股市：收低，因商品价格走软打压资源股

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透多伦多9月2日 - 加拿大主要股指周二小跌，因油价和金价大跌拖累资源股下挫，抵消金融股和工业股上涨的影响。
布兰特原油期货周二跌至16个月低点，受到中国和欧洲石油需求增长放缓前景打压，而美元强劲和供应充裕也压制美国原油期货价格跌至七个月低点。
金价周二放量急跌1.7%，录得7月中以来最大单日跌幅，美元走强、技术性卖盘和油价走低合力打压金价跌至两个半月低位。
此间市场能源股跌1.9%，原材料股跌1.6%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 微跌6.65点，收报15,619.08点。10大类股中有七类收涨，金融股上扬0.4%，工业股升1.2%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。