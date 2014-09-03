版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 05:11 BJT

加拿大股市：收高，因消息称俄乌将磋商停火协议及中国经济数据反弹

路透多伦多9月3日 - 加拿大股市主要股指周三小涨，升势普遍，受到有关乌克兰和俄罗斯磋商停火协议的消息以及中国经济数据反弹带动。

全球经济前景改善，提振银行股、工业股和能源股，大盘股指刷新纪录高位。

生产性服务行业表现较活跃提振中国8月官方非制造业采购经理人指数(PMI)小幅回升至54.4，反映非制造业市场活动稳中略升。

尽管造成一些困惑，但来自乌克兰和俄罗斯的声明看来都显示出要解决冲突的意向。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高38.55点，或0.25%，报15,657.63点，盘中一度创下15,685.13点的纪录新高。10大类股中有八类收涨。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐