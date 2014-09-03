加拿大股市：收高，因消息称俄乌将磋商停火协议及中国经济数据反弹

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透多伦多9月3日 - 加拿大股市主要股指周三小涨，升势普遍，受到有关乌克兰和俄罗斯磋商停火协议的消息以及中国经济数据反弹带动。
全球经济前景改善，提振银行股、工业股和能源股，大盘股指刷新纪录高位。
生产性服务行业表现较活跃提振中国8月官方非制造业采购经理人指数(PMI)小幅回升至54.4，反映非制造业市场活动稳中略升。
尽管造成一些困惑，但来自乌克兰和俄罗斯的声明看来都显示出要解决冲突的意向。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高38.55点，或0.25%，报15,657.63点，盘中一度创下15,685.13点的纪录新高。10大类股中有八类收涨。(完)
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)