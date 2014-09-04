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市场报道 | 2014年 9月 5日 星期五 05:34 BJT

加拿大股市：收跌，因金矿和能源股走低

路透多伦多9月4日 - 加拿大股市主要指数周四收跌，受累于金矿和能源股跌势，因金价和油价在欧洲央行意外降息后走低。

宏利金融 也拖累大盘表现，该公司在周三晚些时候宣布将收购英国标准人寿保险公司 的加拿大业务，交易价值接近40亿美元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌80.84点，或0.52%，报15,576.79点。(完)
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