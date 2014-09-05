加拿大股市：收盘基本持稳，因资源股上扬抵消了金融股带动的跌势

路透多伦多9月5日 - 加拿大主要股指周五收盘基本持平，因金融股带动的小幅普跌之势被资源股上涨所抵消，投资者持续在场外观望。

金融股下跌0.4%，今日跌幅最大的五只股票中，四只为金融股。

令人失望的就业数据打压投资者人气。加拿大统计局周五公布的数据显示，8月就业岗位减少1.1万个，7月时增长4.17万个。8月期间民间就业大幅下降。民间行业雇员数量净减少111,800人，或1.0%，追平1982年创下的纪录百分比跌幅。劳动参与率为66.0%，达到2001年11月以来最低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收盘小跌6.87点，或0.04%，报15,569.92点。该指数本周回落0.4%。

10大类股中有七类走低，资源股上扬0.2%，能源股小涨0.1%。