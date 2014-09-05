加拿大股市：收盘基本持稳，因资源股上扬抵消了金融股带动的跌势

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透多伦多9月5日 - 加拿大主要股指周五收盘基本持平，因金融股带动的小幅普跌之势被资源股上涨所抵消，投资者持续在场外观望。
金融股下跌0.4%，今日跌幅最大的五只股票中，四只为金融股。
令人失望的就业数据打压投资者人气。加拿大统计局周五公布的数据显示，8月就业岗位减少1.1万个，7月时增长4.17万个。8月期间民间就业大幅下降。民间行业雇员数量净减少111,800人，或1.0%，追平1982年创下的纪录百分比跌幅。劳动参与率为66.0%，达到2001年11月以来最低。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收盘小跌6.87点，或0.04%，报15,569.92点。该指数本周回落0.4%。
10大类股中有七类走低，资源股上扬0.2%，能源股小涨0.1%。
部分市场人士预计，股市近期缺乏方向的情况是暂时的。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。