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市场报道 | 2014年 9月 10日 星期三 05:12 BJT

加拿大股市：小涨，因能源股涨势盖过铜生产商股价跌幅

路透多伦多9月9日 - 加拿大主要股指周二小幅上扬，结束三日连跌，因权重的能源和金融股涨势盖过了商品生产商股价的跌幅。铜价走低拖累铜生产商股价走低。

铜价 周二下跌逾2%，拖累First Quantum Minerals Ltd 急跌1.9%，成为对股指拖累最大的个股之一。

美国原油期货在近期走疲后反弹，扶助带动能源股 攀升。不过，油价在盘后走低。

股市在狭窄区间内波动，因缺乏重大经济消息刺激，不过，股指距离纪录高位不远。下周苏格兰将举行独立公投，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将举行政策会议，都将给市场造成不小的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨27.42点，或0.18%，报15,536.81点。

10大类股中半数收涨，金融股逆转稍早跌势上扬0.2%。(完)
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