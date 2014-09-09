加拿大股市：小涨，因能源股涨势盖过铜生产商股价跌幅

芝加哥期市：玉米期货收跌，因天气改善和担心NAFTA前景
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透多伦多9月9日 - 加拿大主要股指周二小幅上扬，结束三日连跌，因权重的能源和金融股涨势盖过了商品生产商股价的跌幅。铜价走低拖累铜生产商股价走低。
铜价 周二下跌逾2%，拖累First Quantum Minerals Ltd 急跌1.9%，成为对股指拖累最大的个股之一。
美国原油期货在近期走疲后反弹，扶助带动能源股 攀升。不过，油价在盘后走低。
股市在狭窄区间内波动，因缺乏重大经济消息刺激，不过，股指距离纪录高位不远。下周苏格兰将举行独立公投，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将举行政策会议，都将给市场造成不小的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨27.42点，或0.18%，报15,536.81点。
10大类股中半数收涨，金融股逆转稍早跌势上扬0.2%。(完)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)