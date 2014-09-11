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市场报道 | 2014年 9月 12日 星期五 04:56 BJT

加拿大股市：收涨，因资源股在近期下跌后反弹

路透多伦多9月11日 - 加拿大主要股指周四上扬，因能源股和其他资源股在近期下跌后反弹，尽管商品价格仍然疲弱。

尽管金价跌至近七个半月低位 ，但主要金矿股上扬。黑莓 跳涨6%，该公司之前表示，将收购一家小型科技公司，以实现一机双多号的功能。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨62.43点，或0.40%，报15,534.32点。

10大类股全线收涨，金融股攀升0.3%，能源股上扬0.2%。(完)
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