加拿大股市：收涨，因资源股在近期下跌后反弹

路透多伦多9月11日 - 加拿大主要股指周四上扬，因能源股和其他资源股在近期下跌后反弹，尽管商品价格仍然疲弱。

尽管金价跌至近七个半月低位 ，但主要金矿股上扬。黑莓 跳涨6%，该公司之前表示，将收购一家小型科技公司，以实现一机双多号的功能。