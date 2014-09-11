加拿大股市：收涨，因资源股在近期下跌后反弹

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透多伦多9月11日 - 加拿大主要股指周四上扬，因能源股和其他资源股在近期下跌后反弹，尽管商品价格仍然疲弱。
尽管金价跌至近七个半月低位 ，但主要金矿股上扬。黑莓 跳涨6%，该公司之前表示，将收购一家小型科技公司，以实现一机双多号的功能。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨62.43点，或0.40%，报15,534.32点。
10大类股全线收涨，金融股攀升0.3%，能源股上扬0.2%。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。