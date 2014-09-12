加拿大股市：基本持平，能源股跌势被美国利好数据带来的提振所抵消

路透多伦多9月12日 - 加拿大主要股指周五基本持平，油价走低带动的能源股跌势被美国乐观经济数据带来的提振所抵消。

能源股延续跌势，因担忧供应增加和需求疲弱拖累油价本周挫至两年低位。

数据显示，美国8月零售销售全面增长，扶助部分缓解对消费者支出的担忧。

投资者还在等待下周两个可能推动市场的重要因素：苏格兰独立公投的结果和美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策决定。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌2.74点，或0.02%，报15,531.58点。该指数本周收跌，年内迄今上扬约14%。