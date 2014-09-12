加拿大股市：基本持平，能源股跌势被美国利好数据带来的提振所抵消

美国热股：推特月度活跃用户数增速创逾一年最快，盘初急升近10%
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
路透多伦多9月12日 - 加拿大主要股指周五基本持平，油价走低带动的能源股跌势被美国乐观经济数据带来的提振所抵消。
能源股延续跌势，因担忧供应增加和需求疲弱拖累油价本周挫至两年低位。
数据显示，美国8月零售销售全面增长，扶助部分缓解对消费者支出的担忧。
投资者还在等待下周两个可能推动市场的重要因素：苏格兰独立公投的结果和美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策决定。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌2.74点，或0.02%，报15,531.58点。该指数本周收跌，年内迄今上扬约14%。
10大类股中有六类收涨，金融股上扬0.4%，能源股回落0.4%。(完)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
美国商务部公布，美国3月建筑许可修正为增长4.2%，年率为126.7万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (
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